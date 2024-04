Udinese-Roma sospesa per malore a Ndicka: il club rassicura

Ieri la Roma, avversaria del Milan in Europa League, era impegnata a Udine, ma la gara è stata sospesa per un malore accusato dal difensore

Lorenzo Focolari Redattore 15 aprile 2024 (modifica il 15 aprile 2024 | 09:50)

Ieri oltre al Milanera impegnata anche l'avversaria europea dei rossoneri. In attesa del ritorno dei quarti di Europa League, la Romaera scesa in campo al Bluenergy Stadium per affrontare l'Udinese. La gara però è stata sospesa dopo circa 73 minuti per un malore occorso a Evan Ndicka.

Il difensore giallorosso si è accasciato a terra, accusando dolore al petto. Il giocatore, subito soccorso in campo, è uscito in barella. In seguito la Roma ha chiesto e ottenuto di sospendere la partita, vista l'incertezza sulle condizioni dell'ivoriano, trasportato in ospedale in codice giallo.

In serata poi la Roma ha rassicurato sulle condizioni di Ndicka. Questa la nota del club: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.