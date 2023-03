Verso Udinese-Milan, queste le possibili chiavi della trasferta rossonera

Domani sera il Milan affronterà in trasferta l’Udinese, per la gara valida per la ventisettesima giornata di campionato. Si tratta di una partita complessa, con i rossoneri che non possono perdere l’occasione di vincere la prima gara di marzo. Inoltre gli uomini di Pioli non vincono una partita in trasferta da un mese. Perciò sarà fondamentale domani trovare i tre punti su un campo ostico, così da arrivare nel migliore dei modi alla sosta. In attesa del match, vediamo quali potrebbero essere le chiavi di lettura della partita.