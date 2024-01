Milan, stasera sfida all’Udinese: un avversario tradizionalmente ostico

Questa sera alle 20:45 il Milan affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium: il campo dei friulani è tradizionalmente difficile per il Diavolo

Questa sera alle 20:45 la squadra rossonera sarà ospite dell' Udinese al Bluenergy Stadium, nel match valido per la 21esima giornata di Serie A. I friulani sono sempre stati un avversario ostico per i rossoneri . Il sito ufficiale del Milan si è soffermato questo aspetto.

Il focus: " Per caratteristiche, posizioni e schieramenti, l'Udinese è una formazione contro cui storicamente facciamo fatica (1 vittoria negli ultimi 6 precedenti) e, soprattutto, che ci ha battuto negli ultimi due incroci. Lo storico dei risultati impone un'attenzione particolare in campo , quello delle prestazioni invece dovrà ricondurre la squadra a uno sforzo speciale nella ricerca di soluzioni offensive, perché l'Udinese concederà poco e vivrà di strappi quando sarà il suo turno di attaccare .

La famosa " attenzione ai dettagli ", perché partite così scomode spesso si possono risolvere con poco: serviranno precisione e pulizia nelle giocate, coraggio nel tentarne di nuove - magari qualche conclusione da fuori area - e incisività sui calci piazzati , che possono essere grimaldelli preziosi in serate così". (acmilan.com)

