Verso Milan-Udinese / Ieri i bianconeri in campo per 120 minuti: le ultime

L'Udinese di Gabriele Cioffi si prepara ad una delle sfide più difficili del suo tosto inizio di stagione. Ecco le ultimissime verso il Milan

Il Milan di Stefano Pioli continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di rifarsi dopo una settimana decisamente negativa tra Juve, Napoli e Paris Saint Germain in Champions League.

Il prossimo incontro in programma sarà con l'Udinese allenato da Gabriele Cioffi. Una squadra che sta attraversando un periodo decisamente difficile, uno dei peggiori del suo ultimo decennio. In dieci partite di campionato non è mai riuscita ad agguantare la vittoria. Il bottino racconta di ben sette pareggi ed anche tre sconfitte.

Adesso la sfida contro il Milan, ma solo dopo i 120 minuti giocati ieri sera in Coppa Italia. Un minutaggio che difficilmente sarà un problema per il team allenato da Cioffi, visto che a partire da metà secondo tempo hanno giocato solo e solamente i Primavera. La sconfitta per 2-1 con gol decisivo di una vecchia conoscenza rossonera, Gianluca Lapadula, è solamente un peccato per i tanti ragazzi in campo ieri.

