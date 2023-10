Milan, sabato c’è l’Udinese: il dato di Cioffi contro i rossoneri

Sabato i rossoneri affronteranno l' Udinese a San Siro, per l'undicesima giornata di Serie A. I friulani prima dovranno pensare alla Coppa Italia : domani infatti è in programma la sfida dei sedicesimi con il Cagliari , la cui vincente affronterà proprio il Milan .

Intanto verso la sfida con il Diavolo, Gabriele Cioffi può contare su un dato favorevole . Il neo tecnico dell'Udinese infatti è imbattuto nei confronti con il Milan, in cui ha ottenuto due pareggi , entrambi per 1-1 nella stagione 2021/22 .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.