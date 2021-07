Tuttosport | Prima pagina: “Via libera” per Locatelli alla Juve

Il quotidiano torinese ci presenta la complicata situazione a centrocampo di due dei più grandi club italiani

L'ex-Milan è quello che serve ad Allegri: un profilo concreto, valido e di prospettiva; che rinnovi il gioco; sia efficace in fase offensiva e difensiva; aiuti a costruire un filtro in mezzo al campo; e ristrutturi la mediana.

Otre queste importanti trattative tra i due club italiani; pare che, poco fuori dai confini del Bel Paese, il Sassuolo stia già cercando il sostituto naturale per il ruolo del suo, quasi ex, campione d'Europa: Lovric .

Maldini detta l' "aut,aut" a Frank Kessié. Il braccio di ferro continua tra il club rossonero e il centrocampista ivoriano, che non scende dalla sua richiesta di 6 milioni a stagione. I diavoli vorrebbero andare avanti insieme al loro "Presidente" ma la situazione non si risolverà a breve termine; il primo a cedere comunque, con buone probabilità, sarà il Milan, che dovrà andare in contro al calciatore per non perderlo a zero la prossima estate.