Dopo i botti ora il rinnovo del Presidente: la situazione di Kessie

Portati a termine alcuni dei nuovi acquisti per la prossima stagione, ora la dirigenza si concentrerà sul rinnovo di Kessie.

Redazione Il Milanista

È un Milan letteralmente scatenato quello che stiamo vedendo in queste prime settimane di mercato. La dirigenza rossonera sta cercando di costruire una squadra di alto livello mettendo a segno un colpo dopo l'altro. Si vuole tornare in alto, tornare a fare bella figura in Italia e in Europa, e per farlo è necessario avere a disposizione una rosa importante. Acquisti come quelli di Giroud, Tomori, Brahim Diaz, vanno in questa direzione, nonostante gli addii tanto dolorosi quanto importanti di Calhanoglu e Donnarumma.

Ma il mercato rossonero non si ferma qui, anzi prosegue alla ricerca di un fantasista che possa colmare il vuoto lasciato dall'ex numero 10 rossonero. Oltre agli acquisti, però, bisogna intervenire sui rinnovi, e in tal senso la priorità è il prolungamento di contratto del Presidente Franck Kessie. Il centrocampista, attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la sua Nazionale, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e le trattativa per il rinnovo sono in standby.

La situazione

In questa settimana sono previsti dei contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del centrocampista ivoriano. L'obiettivo è arrivare al più presto ad un accordo, è fondamentale non portare questa situazione avanti per mesi per evitare quanto successo con gli altri due big della rosa. Kessie è fermo sulla richiesta di 6 milioni a stagione, mentre il Milan potrebbe discostarsi dai 4 inizialmente offerti. Il club di via Aldo Rossi, infatti, pur di non rinunciare al suo miglior giocatore, potrebbe arrivare ad offrire 5,5 milioni di euro. Sono distanze minime e che dovrebbero essere facilmente colmabili, soprattutto se, come in questo caso, c'è la volontà di tutte le parti in causa di proseguire insieme. Il rinnovo dovrebbe essere di 5 anni, perchè il Milan vuole fare di Kessie l'elemento cardine del presente e del futuro rossonero. Si ripartirà dal Presidente, dai suoi gol, dalla sua freddezza. Il Milan vuole tornare grande, e vuole farlo con Kessie in campo.