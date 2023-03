Turci: “Maignan? Riduttivo chiamarlo portiere, è un giocatore aggiunto”

“Maignan è fortissimo, riduttivo chiamarlo portiere. E’ un giocatore aggiunto, oltre ad essere un valore aggiunto. Si muoveva anche come secondo centrale e i compagni lo hanno cercato ripetutamente. Vuol dire che si fidano e lo cercano per impostare l’azione. E’ sempre molto attivo nell’azione, appena può esce, è sicuro, è padrone, reattivo tra i pali”.

“E’ un profilo unico al mondo, per caratteristiche e non solo. Nessuno ha debuttato così giovane. Nessuno dice che non si sia fermato dal punto di vista tecnico, mille saranno i motivi per lo stop della sua crescita. Non è sempre vero che un portiere vincente è anche quello più forte, però un parametro è proprio quello dei trofei”.