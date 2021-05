Trionfo allo Stadium: numeri e combinazioni che portano alla Champions

I numeri dei marcatori rossoneri di giornata e il punto sulla corsa Champions League, ancora aperta a poche giornate dal termie.

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan smuove la sua classifica e si rilancia con forza verso un posto nella prossima Champions League. Grande impresa degli uomini di Stefano Pioli che superano per 3-0 a Torino la Juventus, grazie alle reti di Brahim Diaz, Rebic e Tomori (CLICCA PER LE PAGELLE). Tra l'altro il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima che esistesse lo Stadium.

I NUMERI DEI TRE MARCATORI ROSSONERI - Guardando a numeri e statistiche della partita tra Juventus e Milan vediamo che Brahim Diaz con la rete ai bianconeri, ha segnato la sua terza rete in campionato dopo quelle con Crotone e Fiorentina. Interessante anche il dato riguardante Ante Rebic. L'attaccante croato, con la rete ai bianconeri, ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione di Serie A. Il gol alla Juventus, inoltre, è il settimo nel girone di ritorno per il numero 12 rossonero. Terzo marcatore del match, Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato un grande protagonista della serata, annullando le offensive bianconere e chiudendo il match con il gol del definitivo 3-0 con un grandissimo colpo di testa che non lascia scampo a Szczesny. Per lui si tratta del secondo gol in rossonero, ma "il primo in una partita così importante", ha tenuto a specificare.

LA RINCORSA ALLA CHAMPIONS LEAGUE: IL PUNTO - Ora la classifica parla chiaro: 5 squadre per 4 posti (la Lazio può ancora rientrare, ma è molto complicato). Milan e Atalanta sono appaiate a 72 punti, ma con lo scontro diretto da disputarsi a Bergamo all'ultima giornata.segue il Napoli a quota 70, che godrebbe però del vantaggio per differenze reti qualora arrivasse a pari punti con la squadra di Pioli (scontri diretti in parità). Chiude il trenino a 69 puti la Juventus, la quale dovrà affrontare ancora l'Inter e che è in svantaggio nello scontro diretto contro il Milan, in caso di arrivo a braccetto (3-1 andata, 1-3 ritorno).