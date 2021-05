Juventus-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

Le pagelle della sfida fra Juventus e Milan, un vero e proprio spareggio per l'accesso alla prossima Champions League.

MILANO - Un gol ogni 95 minuti per Ronaldo, uno ogni 96 per Ibra: Juve-Milan è il grande duello tra le due stelle. La media dei punti con loro in campo è uguale: 2,2. Ma se senza Ibra il Milan ha raccolto una media di punti di 1,8 per partita, senza Ronaldo la Juve ne ha collezionati solo 0,8 a partita. Insomma, quella con la Juventus, per il Milan, ha tutta l'aria di essere un vero e proprio spareggio Champions League. Queste le pagelle di Tiziano Crudeli.