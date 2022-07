Trinchera (d.s. Lecce): “Colombo avrà un futuro roseo, ne siamo convinti”

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato in vista dell'inizio della prossima Serie A, ma anche di Colombo

In esclusiva al sito ufficiale del Lecce ha parlato il direttore sportivo salentino Stefano Trinchera il quale ha detto: “Come ci siamo trovati a Folgaria? "Abbiamo lavorato benissimo, grazie anche a temperature eccellenti. C'era entusiasmo , i tifosi ci hanno raggiunti e faccio sentire la vicinanza. Torneremo sicuramente".

"L'avversario era di tutto rispetto, la squadra ha approcciato con intensità, seguendo le indicazioni del mister di questi giorni. Il Bochum è una squadra di livello, non abbiamo sfigurati contro una grande di Bundesliga nonostante i molti giovani. Non meritavamo la sconfitta, abbiamo prodotto tante occasioni da gol. Dispiace solo per il risultato, del resto soddisfatto".