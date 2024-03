Ancora Trevisani su Maldini jr: “Mi piacerebbe che chi lo ha giudicato…”

In esclusiva nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi' ha parlato il noto commenatore Riccardo Trevisani che su Daniel Maldini ha detto: "Io pensavo quando ha fatto le prime cose a Spezia fosse un giocatore perfetto per la Serie B, e mi ero già scusato, ma ora mi sto riscusando, perché prima mi sembrava essere un giocatore forte per la Serie B, ora mi sembra un giocatore che può fare la Serie A e la può fare con un grande talento, e mi piacerebbe come ho fatto io, con grande colpevole ritardo, facesse la stessa cosa chiunque lo giudichi”.