Trevisani su Fonseca: “E’ un Pioli portoghese, ma preferisco Stefano…”

E' riuscito a prendere gol dall'Aston Villa, quando era qualificato in per le semifinali di Conference, all'ottantottesimo; e che è riuscito a prendere gol per non riuscire ad andare in Champions League diretto dal Nizza, in casa, quando stava vincendo all'ultimo minuto. Fonseca per me è peggio di Pioli, una sorta di Pioli portoghese ma preferisco Pioli. Nei prossimi quattro anni il Milan non farà due secondi posti e un primo posto: lo garantisco, lo metto per iscritto".