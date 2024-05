Milan, Calabria saluta Kjaer sui social: queste le belle parole del capitano

Sabato sera è andata in scena l’ultima partita di campionato del Milan . Per i tifosi rossoneri è stata anche l’ultima occasione per salutare mister Pioli, Giroud e Kjaer che continueranno altrove le rispettive carriere.

Si è trattato dunque dell’ultimo match anche per il difensore danese , che oggi ha pubblicato su Instagram un carosello di foto in rossonero. Il post è stato accompagnato dalla didascalia : “Memories… #SempreMilan”.

Sempre su Instagram Davide Calabria ha voluto salutare il suo amico con un bel messaggio: “Caro Simo, è arrivato il momento di salutarci, anche se non vorrei. Sei stato fondamentale per questo squadra, per tutto quello che hai dato e trasmesso ad ognuno di noi, il compagno che tutti vorrebbero. Mi mancherà non averti più al mio fianco al tavolo di Milanello. Ti dico semplicemente grazie di tutto, per questi anni passati insieme, ti meriti il meglio! Ti voglio tanto bene amico”.