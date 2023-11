Trevisani: “Contro la Fiorentina porterei Camarda, è un rischio sano”

Il giornalista, nel podcast "Fontana di Trevi", ha parlato dell'attacco del Milan in vista della Fiorentina, citando anche il giovane talento

Dopo la pausa, il Milantornerà in campo sabato sera per affrontare la Fiorentina. Nel match contro i viola, Pioli avrà problemi in attacco. Per la sfida infatti non ci sarà Giroud per squalifica e Jovic, sua alternativa nel ruolo, finora ha deluso molto.

Sulla situazione dell'attacco rossonero si è espresso Riccardo Trevisani. Nel podcast "Fontana di Trevi", il giornalista ha fatto la sua proposta: "Contro la Fiorentina io porterei Camarda, ci sono molti motivi dietro a questa scelta. Il ragazzo è giovane, ha 15 anni, e giocherebbe con una leggerezza giusta, sana".

Trevisani prosegue: "Poi dobbiamo dire che in questo momento la situazione del Milan in attacco è offensiva, ma nel vero senso del termine. Jovic non è un giocatore di calcio in questo momento. Okafor falso nove? Non lo so. In questo momento io porterei Camarda e mi prenderei un sano rischio, se poi andrà bene ci avrai pure guadagnato in esperienza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.