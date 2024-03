Tramezzani: “Scudetto? L’Inter può gestire il vantaggio fino alla fine”

In esclusiva a "Giornale Radio Football Club” ha parlato l'ex calciatore Paolo Tramezzani che ha detto: “ Corsa Scudetto? E' dell' Inter anche se mentalmente l'eliminazione dalla Champions è stato un colpo molto duro, perché sia all'andata che al ritorno ha dimostrato di essere superiore all'Atletico ”.

