Mercato Milan / Sky conferma il colpo a sorpresa: “Può arrivare gratis!” | News

Milan a caccia di rinforzi in vista del prossimo mercato estivo. Stando alle ultime news che circolano in ambiente rossonero, Maldini e Massara sono già in moto da svariato tempo per individuare i profili giusti da aggiungere alla rosa per la stagione che verrà. Anche perché di lavoro da fare ce ne sarà parecchio e in praticamente tutti i reparti. Un occhio andrà quindi anche sulle cosiddette occasioni di calciomercato , che il Milan tiene sempre sott'occhio. Ci sarà dunque da monitorare con molta attenzione il mercato degli svincolati, che presenterà parecchie opportunità interessanti.

Sky conferma: colpo di mercato a parametro zero, anche il Milan in corsa

Per quanto riguarda il centrocampo, che avrà bisogno di un paio di innesti in estate, abbiamo già parlato di Naby Keita che si svincolerà dal Liverpool. Ma Sky Sport Deutschland rilancia in ottica Milan anche il nome di un altro centrocampista che attualmente gioca proprio in Germania. Si tratta di Mahmoud Dahoud, la cui separazione a parametro zero dal Borussia Dortmund è stata già decisa. Secondo la redazione tedesca di Sky, il Milan sarebbe in corsa per il tedesco classe '96 insieme a tantissimi altri club. Anche Atletico Madrid, Siviglia, Betis, Arsenal, Leicester, Fenerbahce, Galatasaray, Napoli e Roma sarebbero interessate. Se Keita potrebbe rappresentare il centrocampista di quantità che lì in mezzo manca dall'addio di Kessie, Dahoud potrebbe invece rappresentare un innesto di qualità come vice-Bennacer.