MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Tottenham-Milan

Minuto 47 - Romero interviene con il braccio alto su Brahim Diaz che rimane a terra. L'argentino già ammonito ha rischiato il secondo giallo che però non è arrivato. La panchina del Milan chiedeva il rosso per l'ex Atalanta , ma la decisione di concedere solo calcio di punizione è sembrata giusta.

Minuto 76 - Ancora Romero entra ruvidamente come se non fosse già ammonito. Questa volta su Theo Hernandez. L'arbitro in questo caso non ha dubbi: secondo giallo e doccia anticipata per il difensore argentino. Decisione ineccepibile.