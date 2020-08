Torino, ufficiale Giampaolo. Il patron Cairo: “Insegna calcio”

Milan, risolto il contratto di Giampaolo

MILANO – Marco Giampaolo, dopo aver risolto il suo contratto con il Milan, è diventato il nuovo allenatore del Torino, come confermato dal presidente dei granata Cairo: “Sono molto soddisfatto della scelta. Lo conosco da tempo, pensavo già a lui molti anni fa, poi prendemmo altri allenatori e non era disponibile in quel periodo perché aveva un’altra squadra. È un allenatore di qualità, che insegna calcio e fa giocare bene le squadre”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live