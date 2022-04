Torino-Milan: il match preview della sfida dell’Olimpico Grande Torino

Stasera il Milan si gioca un pezzo di Scudetto. Andiamo a vedere il match preview della sfida tra i granata e i rossoneri

Redazione Il Milanista

“Meno di due ore e sarà Torino-Milan. Un snodo cruciale del campionato e della stagione per i rossoneri, a maggior ragione dopo il pareggio col Bologna. Una sfida, una battaglia, analizzata e presentata in anticipo nella nostra Match Preview. In attesa del fischio d'inizio delle 20.45”.

Qui Milanello

“Lunedì sera il Bologna in campionato, martedì la ripresa degli allenamenti, mercoledì riposo e poi tanto lavoro per i rossoneri. Rosa comunque non al completo, oltre all'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro occorsa in settimana ad Alessandro Florenzi: assenti anche Bennacer, Castillejo, Ibrahimović e Rebić. Si potrebbe rivedere dall'inizio Saelemaekers, che si contende un posto con Messias sulla destra del consueto 4-2-3-1 rossonero guidato da Giroud”.

Le parole di Pioli

"La settimana di lavoro è stata buona. Ho visto impegno e partecipazione. Siamo consapevoli di dover migliorare la nostra fase realizzativa, ci abbiamo lavorato con particolare attenzione. Tutte le squadre, anche le più forti, vivono momenti altalenanti durante l'arco di una intera stagione. Noi sappiamo di poter superare le difficoltà con il gioco di squadra ed è su questo che dobbiamo puntare".

Qui Torino

“I granata occupano una comoda 11ª posizione in classifica a quota 38 punti e viaggiano verso la salvezza matematica. Arrivano dall'1-0 esterno a Salerno, in casa hanno già fermato l'Inter e in stagione hanno pareggiato anche il Derby (di ritorno). La buona notizia per Jurić è il ritorno dalla squalifica di Pobega, pronto a ripendersi il posto probabilmente al fianco di Brekalo o Pjaca alle spalle di capitan Belotti nel 3-4-2-1. Quella cattiva è l'infortunio di Mandragora, ad affollare l'infermeria insieme a Dijdij, Praet, Sanabria e Zaza. In porta Berisha, la difesa è guidata da Bremer, in mediana Lukić ma non solo per una compagine fisica, rocciosa e anche di gamba”.

Le parole di Juric

"Abbiamo fatto tante buone partite in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Ora la squadra deve rimanere sul pezzo raccogliendo punti importanti. Qualche punto lo abbiamo fatto anche contro le big, sicuramente il Milan è una squadra veramente forte avendoli visti anche dal vivo. Faremo di tutto per vincere". Questo il comunicato ufficiale del Milan.