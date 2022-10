Torino-Milan: ecco le formazioni ufficiali della partita

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per il posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Quella di stasera sarà una partita importante per il campionato dei rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato contro il Torino e con una vittoria il diavolo potrebbe tenere il ritmo del Napoli che è in testa alla classifica.