Riavvolgiamo il nastro: riviviamo il match dell’Olimpico Grande Torino

Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per il Milan. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce zero a zero

“La ripresa si apre senza cambi e al 50' Maignan è chiamato a una grande parata sul destro preciso di Vojvoda, indirizzato sotto l'incrocio. Meravigliosa giocata di Leão al 56', scappa a Zima in area di rigore ma viene chiuso da Bremer al momento del tiro; sulla respinta ecco Tonali, il cui destro viene deviato in corner. Aumenta la pressione rossonera e la difesa granata libera in qualche modo prima su Messias e poi su Tonali, in un'occasione molto insidiosa per noi. Al 65' una prodezza difensiva di Tomori su Belotti evita grossi guai. Grande occasione nostra al 75', quando Messias imbecca Tonali in profondità: Sandro conclude di sinistro e in qualche modo Berisha tiene lì il pallone. Di nuovo noi con Messias all'88', ma il tentativo a giro è lontano dalla porta. Negli assalti conclusivi, il solito Bremer toglie un pallone decisivo a Messias: non accade più nulla, è 0-0”. questo il comunicato del Milan in merito.