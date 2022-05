TOP E FLOP | Milan campione d’Italia, tutti promossi nei rossoneri

Il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Ieri i rossoneri hanno trionfato alzando al cielo lo Scudetto.

Finalmente lo possiamo dire. Il Milan è campione d'Italia 2021/2022. Nella giornata di ieri c'è stata la grande festa dopo la vittoria netta sul Sassuolo di Dionisi. Un tre a zero maturato tutto nel primo tempo. Prima frazione dove la superiorità del Milan è stata schiacciante nei confronti dei neroverdi. Ora spazio alla festa rossonera che andrà avanti per giorni. Una festa tutta meritata per il diavolo.

Tutti promossi nelle file del Milan dopo ieri. Cominciamo con il protagonista delle prime due reti rossonere vale a dire Olivier Giroud. Il giocatore francese ha indirizzato la gara su un binario favoloso. Sempre lui ha indirizzato il campionato a favore del Milan nel derby di ritorno contro l'Inter . Per Giroud voto 9. il Milan l'anno prossimo dovrà ripartire da lui per provare a difendere il titolo.

Il giocatore portoghese è stato semplicemente fantastico pure ieri pomeriggio al Mapei Stadium. Pur senza segnare si è reso molto utile. Tutti e 3 i gol rossoneri hanno portato la firma dell'assist targata Rafael Leao. Per lui voto 9,5: un vero fattore per questo Milan campione d'Italia.

Alla sua ultima presenza in rossonero è arrivato pure l'ultimo gol per Franck Kessie. Il tre a zero finale ha portato la firma del giocatore ivoriano che ora andrà a giocare nel Barcellona. La sua prestazione non è racchiusa solo nella rete. Tante le cose utili fatte dal calciatore ex Atalanta e Cesena. Per lui voto 8,5