Milan 2021-2022 | IL PAGELLONE: “Tanti 10 per una squadra stellare!”

Dopo 11 lunghissimi anni il Diavolo può festeggiare il suo 19° scudetto. La soddisfazione è doppia, se non tripla, per averlo scucito dalla maglia dei cugini nerazzurri.

Bastava un pari al Milan nel match di questa sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia per aggiudicarsi il tricolore. Ma i ragazzi di Pioli hanno sbranato l'avversario con la garra di chi sa di meritare un premio importante per la cavalcata pazzesca di questi mesi.

I meriti sono di tutti, dalla società alla dirigenza. Dai calciatori, che probabilmente sono andati anche oltre le loro possibilità, al tecnico, premiato come Coach Of The Month nel pre-partita. La redazione de IlMilanista.it ha voluto stilare un proprio pagellone di tutti i protagonisti della stagione.