Tonali: “Bello vivere una serata così. Girone? Aspettiamo la fine”

Il centrocampista del Newcastle ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare il grande successo di ieri sera per 4-1 contro il Psg

Ieri il Milanha pareggiato 0-0 con il Borussia Dortmund. Nell'altra gara del Gruppo F invece il Newcastleha battuto con un netto 4-1 il Psg a St James' Park. Dopo il match, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

La soddisfazione per il match: "È stato bello perché abbiamo iniziato come volevamo e come l’avevamo preparata. Abbiamo avuto l’opportunità di chiudere sul 2-0 il primo tempo e questo ci ha dato energia. Sappiamo che la pausa dopo un primo tempo così può farti male. È stato bello vivere una serata del genere in questo stadio che la aspettava da molto. Era una partita in cui si doveva comunicare tanto, ogni dettaglio fa la differenza in questi casi, lo abbiamo fatto tutti. Se sono leader? Siamo tutti leader perché tutti siamo coinvolti".

Ora il Newcastle è in testa al girone: "Se mando una foto della classifica ai miei ex compagni? No, non ho visto la partita del Milan ma solo il risultato, aspettiamo la fine e tiriamo le somme. Siamo orgogliosi di aver fatto una partita di questo livello. Donnarumma ha fatto due miracoli nel primo tempo sui due gol, ma non sono bastati perché c’era tanta voglia da parte nostra di buttare la palla dentro. Ci siamo parlati prima e dopo la partita, è un mio amico, ci ho giocato insieme per molte partite e giochiamo ancora insieme in Nazionale. Anche oggi ha dimostrato di essere forte".

