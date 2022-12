Tonali giura amore eterno al Milan: “Voglio stare qui fino a fine carriera”

Sentiamo le parole di Sandro Tonali

"Voglio rimanere qui il più a lungo possibile. Se me lo chiedete oggi dico anche per tutto il resto della mia storia. Ma per lanciarsi in promesse del genere è troppo presto, nella nostra carriera non conta solo la voglia, ma anche la salute, gli infortuni, la famiglia. È impossibile fare previsioni così a lungo termine". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il mediano del Milan Sandro Tonali. <<<Procede a passi veloci e ben spediti il recupero di Mike Maignan. Il portiere francese ha dovuto rinunciare ai Mondiali in Qatar con la Francia e ora corre verso il rientro. L'estremo difensore del Milan non vede l'ora di rimettere gli scarpini e di poter difendere di nuovo i pali della squadra rossonera alleanat da Stefano Pioli. Ora Mike Maignan si trova a Dubai con i suoi compagni e punta una data per il rientro!>>>