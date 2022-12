Milan, procede il recupero di Maignan: la parola d’ordine è cautela

Tra i giocatori che il Milandovrebbe recuperare in questa lunga pausa c’è Mike Maignan. Il portiere rossonero non gioca una partita ufficiale dal 22 settembre, quando in una gara con la Francia si è infortunato al polpaccio. Questo infortunio lo ha costretto a restare fuori dal rettangolo verde per un mese. A metà ottobre il giocatore sembrava pronto a tornare in campo, ma durante un allenamento a Milanello ha avuto un altro problema muscolare che lo ha costretto nuovamente ai box. Maignan ha così dovuto saltare molte partite con la maglia del Milan, ma soprattutto non è stato convocato dalla Francia per il Mondiale in Qatar.