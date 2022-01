Quante lodi per Tonali, Altobelli: “Lo vedo a lungo capitano del Milan!”

Spillo Altobelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Sandro Tonali. Il talento bresciano è sulla bocca di tutti.

Redazione Il Milanista

Le prestazioni che sta offrendo in questa stagione con indosso la maglia del Milan sono sotto gli occhi di tutti. Sandro Tonali si appresta ora a diventare un punto fermo dei rossoneri. Le assenze di Ismael Bennacer e Franck Kessie causa impegni in Coppa d'Africa hanno messo ancora più in risalto le doti del giovane mediano classe 2000. Sandro Tonali dopo un anno di rodaggio si è finalmente preso il Milan!

Spillo Altobelli paragona Sandro Tonali a un nerazzurro

Di Sandro Tonali ha parlato anche un grande come Spillo Altobelli. L'ex bandiera dell'Inter ha accostato il profilo di Sandro Tonali a quello di giovane e promettente nerazzurro come Nicolò Barella. I due, secondo il forte attaccante dell'Inter degli anni '80, sono il presente e il futuro delle due squadre milanesi. Secondo la vecchia bandiera della squadra nerazzurra di Milano, Sandro Tonali e Nicolò Barella sono i capitani giusti per le due squadre per i prossimi anni. Sentite le sue parole in esclusiva al quotidiano italiano della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Spillo Altobelli su Sandro Tonali e Nicolò Barella

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Sport Spillo Altobelli ha parlato e ha detto: "Io abito a Brescia, su Tonali mai avuto dubbi. Bravo il Milan ad aspettarlo: ora farebbero bene a mandare un presente a Massimo Cellino per lo sconto sul riscatto. Barella è già oggi uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Se dovessi prenderne solo uno? No, venderei un altro e li comprerei tutti e due. Piuttosto, spero non ragionino come altri e lascino perdere il conto in banca: li vedo capitani a lungo di Milan e Inter". Queste le parole di Spillo Altobelli ai microfoni della Gazzetta dello Sport Sport su Sandro Tonali e Nicolò Barella, ovvero di due giocatori che sono presente e futuro delle due squadre milanesi.