Cassano: “Leao? Contro di lui ora non si può giocare”

Antonio Cassano ex calciatore giallorosso, ha parlato nel format della BoboTv del mondo rossonero e nello specifico di Rafael Leao.

Antonio Cassano noto fantasista italiano ha parlato nella BoboTv di Milan . "Il Milan ha chiuso la partita dopo due minuti: il Venezia non mi è piaciuto, ma per merito del Milan che ha gestito i ritmi della partita a proprio piacimento. Tonali mi ha impressionato: giocare con Kessiè è facile, ma ora non c'è e sta facendo partite super con una continuità impressionante. Gabbia ha fatto una buona gara, Ibra ha fatto 8 gol in 12 presenze, Leao è ingiocabile: in questo momento contro di lui non si può giocare. Pioli sta facendo giocare la squadra in modo incredibile. Il Venezia tornerà nei bassifondi, a giocarsi la salvezza: ogni volta che l'ho visto non mi ha mai dato niente".

Come espresso dall' ex calciatore giallorosso, Rafael Leao sta vivendo un'annata mozzafiato. Il calciatore lusitano è appena rientrato da un infortunio, il quale lo ha tenuto fuori dal campo per più di un mese. Al suo rientro Rafael ha subito colpito la Roma, con una ripartenza ed un tiro angolato, imparabile per Rui Patricio. Quando è in forma l'esterno sinistro è del tutto imprendibile, grazie alla sua velocità ed alla sua facilità in dribbling. In questo avvio di stagione il classe 1999 è maturato moltissimo e sta dando prova di essere anche un calciatore continuo, cosa che in passato gli è sempre mancata. Sono 5 le reti in questo campionato per il portoghese, oltre anche i due assist forniti ai compagni.