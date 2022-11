Nazionale, Tonali sta bene ma lascia Coverciano. Niente Austria per lui

Sandro Tonali sta bene, ma lascia Coverciano in via precauzionale. Niente amichevole in Austria per il centrocampista del Milan

Redazione Il Milanista

Ieri sera Sandro Tonaliè uscito prima della fine del primo tempo di Albania-Italia per una brutta caduta, in cui ha sbattuto anche la testa. Il giocatore è stato portato via in barella dalla partita di Tirana, con i tifosi che hanno da subito temuto il peggio per le sue condizioni. Invece come riferito da Sky Sport, i primi esami effettuati hanno dato esito negativo.

Il centrocampista del Milan ha voluto tranquillizzare i tifosi e lo ha fatto postando una foto su Instagram, sotto la quale ha scritto: "Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia". Il centrocampista rossonero e della Nazionale è rientrato a Coverciano questa mattina insieme ai suoi compagni, ma lascerà il ritiro anticipatamentein via precauzionale.

Direttamente dal ritiro azzurro fanno sapere che "il ragazzo sta bene ma ha bisogno di qualche giorno di riposo per recuperare dal trauma contusivo subito ieri sera". Tonali non sarà dunque a disposizione di Roberto Mancini per la prossima amichevole del 2022, in programma domenica sera a Vienna contro l’Austria. Il tecnico azzurro ha ancora a disposizione 27 giocatori. Vediamo di seguito il post pubblicato da Sandro sui propri canali social ufficiali: