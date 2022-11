Grande successo a Singapore e Giacarta per l’AC Milan Trophy Tour

Si è conclusa la seconda parte dell’ACMilan Trophy Tour, evento organizzato dal club rossonero in partnership con Emirates. Il club meneghino sta portando in giro per il Mondo la Coppa Campioni d’Italia 2021/22 per raggiungere più tifosi possibili. A rappresentare il Milan in questa seconda parte del Tour nel sud-est asiatico è stato Daniele Massaro, leggenda rossonera. L’ex calciatore è stato accolto con calore sia a Singapore che a Giacarta, le due città scelte per questa tappa.