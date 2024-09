Time Machine di Inter-Milan: quella volta che finì 4-2 per…

“Almeno nei ricordi perché, se la testa pensa al presente di una stagione nuova e differente, è impossibile dimenticare quanto successo quella sera a San Siro : sei a zero. Nel frattempo sono cambiate tante cose, gli allenatori (Terim e Cúper) e le squadre, se vogliamo anche le ambizioni con la volontà comune di lottare per il vertice. I rossoneri, per esempio, grazie al calciomercato estivo, hanno accolto Pirlo proprio dai "cugini" e pure Inzaghi. Il Diavolo non ha cominciato il campionato pigiando l'acceleratore, il Derby arriva dopo il ko di Perugia e il pareggio interno col Venezia".

Ancora il comunicato ufficiale

"I nerazzurri scendono in campo in casa e sono in vetta alla classifica, le distanze sono comunque molto corte e la 7ª giornata è un bel banco di prova. La partenza e in generale il primo tempo sorridono all'avversario, il gol di Ventola al 13' apre le marcature. A inizio ripresa il cambio, inaspettato, che deciderà la gara: Contra per Albertini.La magra consolazione di Kallon fissa il 4-2 come verdetto, di fatto prolungando il sei a zero del recente passato e arricchendo le pagine di storia del Derby milanese. Proseguì solo un mesetto, però, l'esperienza di Terim in panchina, complice un andamento non positivo. Toccò ad Ancelotti raddrizzare la nave, non senza difficoltà ma al termine dell'annata la rimonta in Serie A regalò il quarto posto, la qualificazione in Champions League e il via ad un periodo d'oro".