Domani c’è il Derby: la time machine dell’Inter-Milan di Kaká

Domani alle 18 a San Siro ci sarà il Derby tra Inter e Milan. Intanto ricordiamone uno del passato, con protagonista il numero 22 brasiliano

Domani alle 18 ci sarà l'attesissimo Derby. Il sito ufficiale del Milanne ha voluto ricordare uno del passato con la sua time machine. Il focus: "Inter-Milan, torna il Derby, una sfida che ha segnato la nostra storia e quella della nostra città. Siamo alla 4ª giornata di Serie A e, al rientro dalla sosta, i rossoneri sono attesi da un incrocio ad alta tensione. Per avvicinarci al fischio d'inizio nel migliore dei modi, torniamo al 5 ottobre 2003 e ripercorriamo la stracittadina d'esordio di Ricardo Kaká.

Il campionato 2003/04 è alla 5ª giornata, Milan (10) e Inter (8) sono separate da due punti in classifica. I rossoneri - campioni d'Europa in carica - sono reduci dal rotondo 3-0 casalingo sul Lecce, i nerazzurri dallo 0-0 esterno di Udine. A San Siro scendiamo in campo con uno degli abiti preferiti da Carlo Ancelotti, il 4-3-1-2 con Kaká - appena arrivato ma già inamovibile - alle spalle di Inzaghi e Shevchenko. In campo la formazione del tecnico di Reggiolo mostra da subito la sua superiorità sul piano del gioco, trovando il gol del vantaggio al 39' con una zampata di Filippo Inzaghi, "alla Filippo Inzaghi". Una deviazione da rapace sulla punizione dal limite di Pirlo ed è 0-1 Milan.

La strada si fa in discesa per la squadra, che a inizio ripresa raddoppia sull'inedita connection Gattuso-Kaká: Rino entra in area, sterza e crossa per Ricky che di testa si coordina e mette all'angolino battendo Toldo. Primo Derby e primo gol in Serie A, nella stessa notte. Al 77' Shevchenko raccoglie da Cafu e scarica di potenza sotto le gambe del portiere e sigilla il dominio Milan nella partitissima. L'Inter accorcia con Martins ma non ha più tempo e forze per invertire il trend della sfida, che sorride ai rossoneri di Ancelotti".

