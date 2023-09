Inter-Milan, Inzaghi verso la conferma dell’ultimo 11 sceso in campo

E' tempo di probabili formazioni anche per quanto riguarda l'Inter. Il derby della madonnina è sempre più vicino...

Sembra non essere servita a nulla la super prestazione di Davide Frattesi che nell'ultima partita dell'Italia ha segnato addirittura una doppietta che si è rivelata poi fondamentale per battere l'Ucraina e centrare la vittoria per 2-1. Il centrocampista ex Sassuolo dovrebbe partire ancora dalla panchina anche contro i cugini rossoneri.

Ecco il probabile 11 titolare dell'Inter — Sommer tra i pali, in difesa dovrebbero agire Darmian, De Vrij e Bastoni con Dumfries e Dimarco sulle fasce. In mediana spazio ancora a Chalanoglu, Barella e Mkhitaryan con Marcus Thuram e Lautaro Martinez in attacco. Anche Pavard dovrebbe partire dalla panchina. E' quasi tutto pronto per Inter-Milan.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.