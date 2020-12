Theo Hernandez, numeri da leader? No, da attaccante…

MILANO – Theo incarna il Milan di Pioli. Alla perfezione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a fine partita “Maldini lo ha abbracciato alla fine della partita, e il motivo è evidente: Theo è il futuro del Milan. Theo ha permesso ai rossoneri di spingere fino alla fine, di ribellarsi all’idea del sorpasso, di coltivare il sogno scudetto in queste notti di Natale. Perché la partita sembrava ormai destinata a un onorevole pareggio e a un finale di anno solare comunque da unica imbattuta d’Europa, ma il Milan non si è accontentato”. Già perchè per l’ennesima volta, i rossoneri sono andati oltre i propri limiti, recuperando ancora una volta un risultato non favorevolissimo.

All’intervallo di Milan-Lazio, con il punteggio ancora di 2-1 per i rossoneri, l’ex terzino rossonero Federico Balzaretti ha paralto così di Theo Hernandez: “Theo è sicuramente tra i terzini più in forma e i più in crescita d’Europa, sicuramente con molti margini. In campo aperto è il più forte di tutti, è migliorato molto in fase difensiva con Stefano Pioli. È quello più in forma in questo momento e contro il Sassuolo si è visto. Ha i numeri di un centrocampista o di un attaccante ma è un difensore”.

