Miglior gol 2021/2022: a vincere è il coast to coast di Theo Hernandez

Theo Hernandez ha vinto il sondaggio rossonero riguardante il miglior gol del Milan nella stagione 2021/2022

Redazione Il Milanista

Il Milan ha pubblicato un comunicato in merito alla vittoria di Theo Hernandez in merito al sondaggio per il miglior gol della stagione 2021/2022.

Il comunicato del Milan in merito

“Un momento che simboleggia un percorso, una corsa che racchiude tutta la voglia di vincere di una squadra arrivata al traguardo più bello. Il gol più bello del Milan 2021/22 è la cavalcata solitaria, e incontrastabile, coast-to-coast, di Theo Hernández nell'ultima sfida casalinga dell'anno: il 2-0 contro l'Atalanta a San Siro. Quella prodezza di fatto chiuse il risultato, e l'averla vista compiersi all'interno di uno stadio gremito di tifosi rossoneri rappresenta, indubbiamente, uno dei momenti più iconici della stagione rossonera. Un vero e proprio "Gol Scudetto"”.

È stato un testa a testa con Olivier Giroud

“Nella finale, decisa dal voto dei tifosi rossoneri sui canali social di AC Milan, il numero 19 rossonero ha avuto la meglio sul connazionale Olivier Giroud e su un altro gol dal peso specifico incalcolabile: il definitivo 2-1 nel Derby di febbraio contro l'Inter. Complimenti Theo!”.

Ecco quali erano gli avversari delle semifinali

“La marcia verso la Finale è distante solo una sfida. Il tabellone delle Semifinali mette a confronto quattro splendide realizzazioni della grande stagione rossonera, tra esecuzioni dalla distanza, come il destro a giro di Capone, giocate di qualità individuale - Giroud nel Derby e la cavalcata di Theo - e reti decisive come il match-winner Tonali all'Olimpico. Anche in quest'occasione saranno i vostri voti a decidere quali saranno le due prodezze finaliste per questa indimenticabile annata. Di seguito i due accoppiamenti, le votazioni sono aperte sui social AC Milan: Theo Hernández (Milan-Atalanta, Serie A) vs Andrea Capone (Milan-Juventus, Primavera 1)

Sandro Tonali (Lazio-Milan, Serie A) vs Olivier Giroud (Inter-Milan, Serie A)”. Questo il comunicato ufficiale della società rossonera in merito al sondaggio effettuato per il miglior gol della scorsa stagione.