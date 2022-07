Mercato Milan – Maldini piomba sul centravanti e c’è un’altra sorpresa

Fra pochi giorni i club di Serie A cominceranno i propri ritiri in vista dell'inizio del campionato di Serie A (13 agosto). Pioli è consapevole di avere una squadra formidabile, ma vorrebbe qualche innesto in più, magari in tempi brevi, per plasmarlo e adattarlo al suo gioco. Servono almeno due titolari, un centrocampista e un trequartista. Il Milan si sta muovendo su tanti fronti. Nella consueta raffica rossonera vi facciamo il punto sulle novità più interessanti del mercato dei meneghini. Sono due in particolare le sorprese<<<