The Sun – Milan, il Newcastle vuole prendere Tomori

In attesa di capire chi sarà l'allenatore del Newcastle, la nuova dirigenza vuole assicurarsi il centrale rossonero

L'obiettivo, di quello che a oggi è il club più ricco al mondo, è quello di rendere i Magpies il club più forte al mondo. E per farlo sicuramente la nuova dirigenza farà follie sul mercato. A cominciare dalla panchina. Negli ultimi giorni sono stati accostati tanti allenatori come Mourinho, Zidane, Ancelotti, Conte. Ma a contendersi il posto, secondo la stampa inglese saranno altri due tecnici. L'attuale allenatore del Leicester Brendan Rogers o l'ex allenatore del Chelsea Frank Lampard. Il primo in passato ha già "mollato" una panchina a stagione in corso, il secondo, invece, è libero dopo le esperienze con il Derby County e i Blues.