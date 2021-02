Thauvin al Milan? Pellegatti predica la calma: “Interessa, ma le commissioni degli agenti…”

MILANO – Dal proprio canale Youtube è intervenuto Carlo Pellegatti, giornalista e Bibbia rossonera, per commentare le ultime notizie inerenti il mercato estivo del Milan. Una sessione che, secondo molti, sarà condizionata dai parametri zero. Tra questi anche Florian Thauvin. L’esterno transalpino, classe ’93, a fine stagione non rinnoverà il suo contratto con l’Olympique Marsiglia e il Milan sembra essere davvero interessato. Ecco le parole del giornalista:

“Ho sempre detto a chi mi segue che, Thauvin, arriverà al Milan. Attenzione, però: mi hanno esplicitamente detto: “calma”: il Milan è sempre favorito nella corsa al giocatore, ma sono sorte complicazioni riguardo questioni economiche, magari non tanto legate all’ingaggio di Thauvin, quanto alle commissioni da elargire agli agenti, che sembra possano essere onerose. Ecco perché hanno invocato una certa calma, nonostante il giocatore interessi alla dirigenza rossonera. Il Milan sa di dover intervenire in quella zona di campo: i massimi esponenti di Casa Milan sono molto attivi e attenti a certe dinamiche. La trattativa Meité lo conferma, considerando la necessità di andare a prendere un centrocampista che sapesse giocare nei due davanti alla difesa“.