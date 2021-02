Milan, sfuma Piatkwoski. In estate Thauvin, un vice Theo. Ma c’è l’incognita Diaz

MILANO – Il mercato si è concluso da poco più di 24 ore ma, nonostante ciò, la dirigenza rossonera è già al lavoro per l’estate. Quando Maldini e Massara proveranno a mettere la parola fine ad alcune trattative iniziate già a gennaio. Ma non sarà facile visto che alcuni di questi hanno cambiato club.

E’ il caso, ad esempio, di Simakan che il Milan ha trattato per ben due sessioni di mercato. Il francese sarebbe a un passo dal trasferimento al R.B Lipsia sulla base di 15 milioni di euro. Neppure Kamil Piatkowski, promettente difensore polacco sarà a disposizione. Il centrale finirà la stagione al Rakow e a luglio si trasferirà al R.B Salisburgo. A dare la notizia lo stesso giocatore classe 2000 sul proprio profilo Instagram: “Sono entusiasta di unirmi a @fcredbullsalzburg a luglio 2021. A presto.” Post commentato anche dallo stesso club austriaco: “Ciao Kamil! Non vediamo l’ora di vederti giocare con la maglia del Red Bull!“. Ecco il post completo:

Il Milan, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport proverà ad assicurarsi Florian Thauvin. Il francese infatti non rinnoverà il suo contratto con il Marsiglia e nei prossimi giorni Maldini e Massara proveranno ad anticipare la concorrenza. Ma non il Campione del Mondo non è solo giocatore seguito. Infatti gli uomini mercato proveranno a portare a Milanello un vice Theo Hernandez. Due i candidati: Junior Firpo e Matias Vina. Il primo gioca in Spagna con il Barcellona, che però chiede 25 milioni di euro. Il secondo è il nome caldo: gioca in Brasile con il Palmerias e ha un costo di circa 8 milioni di euro.

VARIANTE BRAHIM DIAZ – La dirigenza rossonera potrebbe però dover cercare anche un nuovo trequartista. Brahim Diaz è in prestito secco dal Real Madrid. Maldini e Massara sono al lavoro per trovare un accordo con la dirigenza dei Blancos. Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca i due uomini mercati proveranno a ingaggiare Otavio del Porto, il cui contratto scadrà a giugno. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<