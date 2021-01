Massara: “Soddisfatti del mercato. Vice-Theo? Non ci saranno altri acquisti”

MILANO – Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta: “Il Milan vuole competere fino alla fine in tutte e tre le competizioni in cui è impegnato. In questa stagione si gioca ogni tre giorni, c’è la variabile del Covid da considerare e gli infortuni purtroppo sono sempre dietro l’angolo, quindi abbiamo ampliato la rosa per permettere a Pioli di avere più scelte a disposizione. Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto. Un vice Theo Hernandez? Onestamente credo che le operazioni in entrata siano chiuse. Vedremo se ci saranno altre occasioni da qui alla fine, ma in questo momento ritengo che sia improbabile. Abbiamo svolto questo tipo di mercato per cercare di esser competitivi in tutte le partite, che sono davvero tante. Spesso abbiamo dovuto affrontare delle grandissime emergenze e il nostro mister è stato molto bravo a trovare delle soluzioni. Sappiamo che il campionato è estremamente equilibrato e la corsa per la Champions League è ancora molto lunga. Anche oggi dobbiamo affrontare una partita durissima. L’Atalanta è una grande squadra”.

SU FIKAYO TOMORI – "Quando si prendono giocatori in prestito, si cerca di avere il diritto di riscatto così da avere la possibilità di acquistarli a titolo definitivo. Per Tomori abbiamo dovuto combattere molto, ma siamo contenti che sia arrivato. E' un giocatore importante, ha caratteristiche diverse rispetto ai difensori che abbiamo attualmente in squadra e può offrire al tecnico un'altra validissima soluzione. Le sue qualità migliori sono la velocità e l'aggressività. Ci consideriamo al completo e siamo fiduciosi per il prosieguo della stagione".