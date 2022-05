Teocoli: “Elliot ha sbagliato con Maldini, avrebbero dovuto parlargli”

Il noto comico Teo Tecoli ha parlato del Milan dopo la vittoria dello Scudetto di una settimana fa: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato il noto comico e attore Teo Teocoli che sul Milan e in particolar modo sul Paolo Maldini ha detto: “Ho letto le dichiarazioni di Maldini sulla Gazzetta, è un momento in cui bisogna stare attenti. Maldini in questo momento è il numero uno assoluto per il calcio italiano, ha fatto vedere di che pasta è fatto. Vinto lo Scudetto, il gruppo Elliott avrebbe dovuto dirgli ‘parliamoci e vediamo se siamo d’accordo su tutto’. È intelligente, è uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Deve seguire la propria strada tranquillamente, riuscirà a portare il Milan verso altri traguardi prestigiosi”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha parlato il noto comico e attore Teo Teocoli.

L'ex calciatore Davide Di Gennaro ha parlato di Stefano Pioli e non solo

L'ex calciatore tra le altre del Cagliari Davide Di Gennaro ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e sullo Scudetto e su Stefano Pioli ha detto: “Non ricordo dei festeggiamenti così grandi per uno Scudetto a Milano. Forse perché lo Scudetto era il meno previsto di sempre. All’inizio dell’anno quasi nessuno poteva immaginare un Milan al vertice. Questo testimonia ancor di più l’enorme lavoro che ha svolto mister Stefano Pioli confermandosi un allenatore bravo e intelligente nella gestione, nella proposta di calcio e nella serietà. Brava anche la società a dar fiducia a lui e ad un gruppo di giovani che sono letteralmente esplosi”. Queste le parole dell'ex calciatore tra le altre del Cagliari Davide Di Gennaro il quale ha parlato in esclusiva a MilanNews.it.

Anche Giacomo Martorelli ha parlato di Milan

"È una cosa incredibile. Ma non voglio pensare che il Milan non continui con Massara e Maldini. Che poi questo comportamento non onora la proprietà è un’altra storia. Hanno fatto grandi cose, sono lungimiranti nelle scelte, non si sono mai fatti impressionare. Hanno lasciato partire Donnarumma, sembrava una perdita incredibile che invece s’è dimostrata positiva. Il Milan ha le idee chiare”. Queste le parole del noto operatore di mercato a Tuttomercatoweb.com.