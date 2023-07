Milan, tentativo per Frattesi! Incontro in programma, Colombo in ballo

Il giocatore del Sassuolo piace a tante big e anche il Milan è iscritto alla corsa: oggi l'incontro, l'attaccante può entrare nell'affare

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan continua ad avere sviluppi. Ieri è arrivata l'ufficialità della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ormai definita da giorni. Il club rossonero ora è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il primo tassello è stato Ruben Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea. Ma il Milan non si vuole fermare e i nomi in ballo sono molti. Tra questi, è tornato prepotentemente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è al centro di una vera e propria asta con Inter, Juventus e Roma a fare da concorrenti ai rossoneri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è in programma un incontro tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Nella riunione si parlerà del centrocampista, per valutare la fattibilità dell'operazione e tentare il sorpasso sulla concorrenza. Con l'eventuale arrivo di Frattesi, Stefano Pioli potrebbe anche cambiare modulo, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, per sfruttare al meglio le caratteristiche del nuovo acquisto. Lo stesso giocatore neroverde, in un'intervista recente a La Gazzetta dello Sport, era stato chiaro sul ruolo: "Io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche".

Il club rossonero quindi ora è pronto a fare sul serio per il classe '99. Nell'incontro di oggi però il Milan chiarirà un punto fondamentale con il Sassuolo: il Diavolo non vuole partecipare a nessuna asta e non farà offerte fuori mercato per bruciare la concorrenza. Per questo ci dovrà essere una discussione lunga, per trovare una formula che accontenti tutte le parti. Per Carnevali il giocatore vale tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma è possibile l'inserimento di contropartite tecniche. E il Milan potrebbe giocarsi una carta importante: Lorenzo Colombo. Dopo la stagione in prestito al Lecce, il club rossonero ha riportato alla base il classe 2002, profilo che piace ai neroverdi, sempre attenti ai giovani.