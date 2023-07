Calciomercato Milan / Cardinale spiazza i tifosi: ecco cosa ha deciso | News

Inutile girarci attorno. L'avvio del calciomercato del Milan, soprattutto dopo l'inaspettato allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, ha spiazzato tanti tifosi rossoneri e non in positivo. Salutare i due dirigenti e - soprattutto - un pilastro come Sandro Tonali sono stati segnali che la piazza non ha preso affatto bene.