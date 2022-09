Milan, Tatarusanu e Mirante via in estate: ecco i sostituti

Le prestazioni di Maignan hanno totalmente oscurato i due portieri di riserva, che non continueranno la lora avventura in rossonero. A fine stagione infatti il Milan saluterà sia Ciprian Tatarusanu che Antonio Mirante. I due portieri vogliono continuare altrove la loro avventura, in una squadra dove vi è l’opportunità di giocare da titolari. Per sostituirli è prevista la promozione di un portiere dalla Primavera e l’arrivo di un nuovo acquisto italiano.

Tra i profili monitorati c’è quello di Pietro Terracciano. L’estremo difensore percepisce attualmente 300mila euro alla Fiorentina e ha chiesto quasi un milione a stagione per rinnovare con la Viola. Il giocatore infatti ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e, se non dovesse trovare un accordo, sarebbe disposto ad andare via come parametro zero. Un altro profilo che piace molto ai rossoneri è quello di Marco Sportiello. Il club ha dei buoni rapporti con il suo agente, cosa che potrebbe favorire un’eventuale operazione di mercato.