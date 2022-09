Milan, piace un giovane gioiello per l’attacco: le ultime

Per tale motivo la dirigenza sta cercando un attaccante che possa rafforzare la rosa meneghina. La strategia dei rossoneri rimarrà sempre la stessa. I Diavoli infatti avranno a disposizione soltanto 60-70 milioni per il mercato, che dovranno essere divisi tra i vari obiettivi. Per tale motivo va escluso l’arrivo di un giocatore costoso e già affermato, ma si punterà su un giovane talento di prospettiva.

Tra i profili maggiormente monitorati c’è quello di Armando Broja del Chelsea. Il giocatore classe 2001 ha le qualità tecniche e la struttura fisica adatti per la visione di gioco dell’allenatore rossonero. Nonostante abbia rinnovato il contratto con i Blues fino al 2028, per il club inglese può essere ceduto. In estate ha attirato l’interesse di Napoli e West Ham, con il cartellino che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan monitora la situazione, in attesa di eventuali sviluppi.