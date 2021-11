Tatarusanu: “Mi trovo molto bene con Mirante, lo conoscevo già”

Il portiere rossonero di nazionalità rumena ha parlato di Antonio Mirante. Tatarusanu non è l'unico ad aver parlato.

Cyprian Tatarusanu ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan Tv del compagno di squadra e di ruolo Antonio Mirante e ha detto: “Mirante, io già lo conoscevo, lui è un portiere di esperienza, ci troviamo bene, lavoriamo bene insieme, abbiamo una buona relazione con i preparatori dei portieri. E’ importante perchè siamo qui tutti i giorni e devi essere felice in quello che fai”. Queste le parole del portiere rumeno del Milan Cyprian Tatarusanu.

L'ex giocatore della Fiorentina e ora allenatore Stefano Carobbi ha parlato mettendo in guardia la viola dalla pericolosità del Milan e ha detto: “Guai ad attaccare il Milan alto: in ripartenza è una squadra micidiale e con le lacune che la Fiorentina avrà in difesa bisognerà stare più attenti che mai. Occhio alle palle alte: senza Milenkovic e Nastasic mancano centimetri, ecco perché sarà vitale marcare a zona. Al centro della difesa poi preferirei un mediano piuttosto che Venuti: Pulgar è più rapido di Amrabat, per cui credo che il cileno possa essere la scelta migliore”. Queste le parole di Stefano Carobbi.

“Credo che per la prossima primavera potremo auspicare la riapertura degli stadi al cento per cento della capienza, senza distanziamento. Ma ci vuole prudenza. L’unica strada perseguibile è la vaccinazione: finché ci saranno persone restie al vaccinarsi, il pericolo di nuove restrizioni sarà sempre dietro l’angolo. I contagi sono aumentati, nelle ultime settimane, proprio per questo motivo. Il calcio italiano si è rapportato in maniera collaborativa con l’emergenza: ora però non si abbassi la guardia. La capienza è al 75% e va rispettata, con tanto di controlli sul distanziamento, che non mi sembrano sempre così impeccabili nell’assistente alle partite”, ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti ai microfoni di Un&Down.