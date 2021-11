News Milan \ Pista “segreta” per un colpo a zero: ecco l’idea di Paolo

Ad oggi sono davvero ai minimi termini le possibilità di rinnovo col Milan di Franck Kessie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi sono obbligati a guardare avanti visto lo stallo nella trattativa per il rinnovo del centrocampista ivoriano, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo giugno. Al momento infatti, non sembrano esserci i presupposti per arrivare alla firma.