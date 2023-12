Tassotti parla di Theo: “Terzino o centrale? Ecco la risposta…”

Mauro Tassotti ha detto la sua riguardo un calciatore davvero importante. Stiamo parlando di Hernandez. Ecco il suo commento sul rossonero

La leggenda del Milan Mauro Tassotti ha fatto il punto riguardo la situazione difensiva che sta vivendo la squadra rossonera. Il team ha bisogno di continuare a lavorare soprattutto per via delle tantissime assenze che si stanno alternando in questo momento. Ecco il pensiero della bandiera riguardo la scelta di mettere Theo al centro della difesa.

"Theo è molto Bravo ma vorrei vederlo largo appena possibile. La sua qualità e velocità è troppo importante". Un commento secco che fa capire l'importanza di Theo sia al centro della difesa che sulla fascia. Un vero e proprio jolly per il Milan che riesce comunque ad andare avanti anche senza avere più due centrali di ruolo.

Sabato toccherà ancora molto probabilmente al terzino francese al centro della difesa. Ricordiamo che il primo centrale sulla via del recupero è Simon Kjaer, ma al momento non può essere ancora convocato. Per questo motivo ci si prepara al secondo incontro di Theo.

