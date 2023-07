Milan, Taremi è il preferito per l’attacco: la situazione con il Porto

L'attaccante iraniano è il nome in pole per il ruolo del centravanti da affiancare a Giroud: si continua a trattare con il club portoghese

Il Milansta lavorando su molti tavoli in questa fase del calciomercato. Uno dei ruoli da coprire è quello del centravanti che si alternerà con Olivier Giroud. Il nome che è in cima alle preferenze dei rossoneri in questo momento è Mehdi Taremi.